رياضة | التايكوندو في انعقاد دائم استعدادا لبطولة مصر الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التايكوندو في انعقاد دائم استعدادا لبطولة مصر الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على قدما وساق يواصل الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم اجتماعاته في الصباح والمساء مع اللجنه المنظمه لبطوله مصر الدولية والمشرف عليها احمد سلطان عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للاتحاد و محمد منير عضو المجلس مع ايهاب جابر و عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية ووسام الغمري مدير البطوله و الدكتور وليد الملاح رئيس روابط الرياضية.

وقد وجه سليم تعليماته للجنه بضروره التنسيق الكامل مع الجهات المعنيه لتنظيم البطوله بالشكل الذي يليق بمصر.

و يشرف علي البطولة فنيا الاستاذ محمد شعبان رئيس لجنه مسابقات التايكوندو العالمي والتي وصل عدد الدول المشاركه ٤٧ دوله و التي يجعلها من اكبر البطولات التي تنظمها مصر و التي تنظم لاول مره في مدينه الغردقة.