رياضة | عاجل.. السولية يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الإنتاج (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السولية يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الإنتاج (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل عمرو السولية الهدف الأـول للأهلي في شباك الإنتاج الحربي في الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز. هدف عمرو السولية جاء في الدقيقة 49 من عمر المباراة ليتقدم الأحمر 1-0.

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