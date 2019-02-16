اونلاين | شاهد الآن رابط بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد كورة ستار بدون تقطيع - كول كورة - كورة اون لاين - كورة ستار

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يستضيف برشلونة نظيره بلد الوليد أونلاين لايف في الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم، ويحاول برشلونة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة

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بى ان سبورت 3 تذيع مباراة برشلونة وبلد الوليد على ملعب كامب نو بتعليق دراجى فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية.

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يواجه برشلونة بلد الوليد اليوم السبت 16 فبراير 2019 فى الدورى الاسبانى برشلونة Vsبلد الوليد بالأسبوع الـ24 يلا شوت yalla-shoot

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10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق .

9:45 مساءاً بتوقيت السودان .

10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:45 مساءاً بتوقيت تونس .

8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:45 مساءاً بتوقيت قطر.

7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:45 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT .

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رابط بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد كورة ستار بدون تقطيع وتحديثه بمجرد توقفه بجودة عالية من قناة beIN Sports بالتعليق العربي للمعلق الجزائري حفيظ دراجي

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