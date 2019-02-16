اونلاين | يلا شوت bein sport مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر .. كورة لايف | بث حي | HD | ماتش برشلونة

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كشف إرنستو فالفيردى مدرب برشلونة عن التشكيل الاساسي الذى سيخوض به مواجهة ضيفه فريق بلد الوليد، المقرر لها فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم السبت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هجوم برشلونة فى مباراة الليلة بجانب الغانى كيفن برينس بواتينج، بينما يتواجد المهاجم الأوروجوايانى على مقاعد البدلاء.

ويتصدر البارسا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه فريق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى برصيد 47 نقطة، بينما يحتل بلد الوليد المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالى:

حراسة المرمى: شتيجن

الدفاع: بيكيه ، ألبا ، فيرمايلن، روبرتو

الوسط: بوسكيتس ، فيدال ، ألينا

الهجوم: ميسي ، بواتينج ، ديمبلى