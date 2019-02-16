اونلاين | الان live مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد رابط الاسطورة اون لاين حصري يلا شوت الجديد برشلونة كول كورة لايف

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يخوض نادي برشلونة، مواجهة هامة اليوم السبت 16 فبراير، في الدوري الإسباني، أمام فريق بلد الوليد.

النادي الكتالوني يستقبل على ملعب "الكامب نو"، نظيره بلد الوليد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من الليجا الإسبانية.

ويأمل البلوجرانا للعودة لدرب الانتصارات مجددًا، بعدما تعادل في الجولتين الماضيتين، حيث سقط بهدفين لمثليهما أمام فالنسيا، وتعادل سلبيًا خارج قواعده أمام أتليتك بلباو.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد والقنوات الناقلة

النادي الكتالوني سيواجه بلد الوليد في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة و 21:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية عبر قناة " ."beIN SPORTS HD 3

معلق مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني

قررت "بي إن سبورتس" إسناد مهمة التعليق على المباراة للمعلق الجزائري "حفيظ دارجي".

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام بلد الوليد في الليجا

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، بيكيه، سيميدو.

خط الوسط: فيدال، بوسكيتس، راكيتيتش.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديبملي.

قائمة برشلونة لمباراة بلد الوليد بالدوري الإسباني

المدرب الإسباني "إرنستو فالفيردي" المدير الفني للنادي الكتالوني، أعلن القائمة الرسمية المُستدعاة لخوض المباراة.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

حامل اللقب في الموسم الماضي، يتصدر جدول ترتيب الليجا، برصيد 51 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد، بعدما فاز في 15 مباراة، وتعادل في ست لقاءات، ولم يخسر سوى في مواجهتين، ويملك أقوي خط هجوم برصيد 60 هدفًا.