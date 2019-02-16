اونلاين | رابط kora live - كورة لايف بث مباشر مباراة barcelona vs Valladolid يوتيوب في الدوري الاسباني 2019

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رابط kora live - كورة لايف بث مباشر مباراة barcelona vs Valladolid يوتيوب في الدوري الاسباني 2019 أعلن إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الذي يخوض به مواجهة بلد الوليد التي تنطلق بعد قليل على ملعب "كامب نو" ضمن الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإسباني. وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: حراسة المرمى: تير شتيجن. خط الدفاع: جوردي ألبا - جيرار بيكية - توماس فيرمايلين - سيرجي روبيرتو. خط الوسط: سيرجيو بوسكيتش - كارليس ألينيا - ارتورو فيدال - كيفين بواتينج. خط الهجوم": ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي. ويتصدر البارسا صدارة الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة بينما يأتي الضيوف في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة. رابط kora live - كورة لايف بث مباشر مباراة barcelona vs Valladolid يوتيوب في الدوري الاسباني 2019

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