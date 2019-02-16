اونلاين | رابط يلا شوت بدون تقطيع مباراة برشلونة وبلد الوليد جوال yalla shoot تابع لايف اون لاين حصري الجديد

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر اون لاين اليوم 16-02-2019 الدوري الاسباني يخوض بلد الوليد مباراة قوية أمام فريق برشلونة ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني، والتي من المقرر أن تقام على استاد كامب نو وتعادل فريق برشلونة خلال مباراته الأخيرة أمام فريق أتلتيك بيلباو، وكانت نتيجة المباراة التعادل السلبي بدون أهداف، إلا أنه تمكن من الحفاظ على صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 51 نقطة، حصدها من خلال مشاركته في 23 مباراة تمكن من تحقيق الفوز خلال 15 مباراة وتعادل خلال 6 مباريات إلا أنه خسر خلال مباراتين ويأمل فريق بلد الوليد أن يخطف ثلاثة نقاط جديدة أمام فريق تشيلسي، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، جمعها من خلال 23 مباراة محققاً الفوز خلال 6 مباريات وتعادل خلال 8 مباريات، إلا أن الخسارة كانت حاضرة خلال 9 مباريات أخرى. برشلونة Vs بلد الوليد. البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 24). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 . الملعب : كامب نو . المعلق : حفيظ دراجي . نتيجة مباراة الذهاب : بلد الوليد (0-1) برشلونة. موعد المباراة : في تمام الساعة الــ 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية . في تمام الساعة الــ 9:45 مساءاً بتوقيت مصر . في تمام الساعة الــ 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين . في تمام الساعة الــ 9:45 مساءاً بتوقيت الأردن. في تمام الساعة الــ 9:45 مساءاً بتوقيت سوريا . في تمام الساعة الــ 9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

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