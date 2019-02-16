اونلاين | embratoria رابط يلا شوت الجديد| بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد| Yalla Shoot HD

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embratoria رابط يلا شوت الجديد| بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد| Yalla Shoot HD
تقدم بوابة الخليج 365 بث مباشر، برشلونة أمام بلد الوليد، فى العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين.
ويسعى برشلونة للفوز الليلة من أجل تعزيز صدارته على قمة الدورى، بعد
التعثر أمام أتليتك بيلباو خارج الديار والتعادل السلبى لكل من الفريقين فى الجولة الماضية، وهو التعادل الثانى على التوالى فى الدورى بعد التعادل بصعوبة بالغة
embratoria رابط يلا شوت الجديد| بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد| Yalla Shoot HD
مع فالنسيا 2/2.
ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد ٥١ نقطة، مبتعدًا عن أقرب منافسيه الصاعد بقوة، ريال مدريد صاحب المركز الثانى برصيد ٤٥ نقطة، بعدما فاز على أتليتكو مدريد فى عقر داره بثلاثة أهداف مقابل، لينتزع المركز الثانى منه، ويهبط الأخير إلى المركز الثالث برصيد.
embratoria رابط يلا شوت الجديد| بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد| Yalla Shoot HD
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