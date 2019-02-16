اونلاين | يلا شوت الجديد | برشلونة وبلد الوليد بث مباشر yalla shoot الاسطورة Messi بين ماتش

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يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر يوتيوب رابط الاسطورة في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني، وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز نادي برشلونة بهدف مقابل لاشيء، ويدخل الفريق الكتالوني ساعيًا إلى الفوز اليوم من أجل تعزيز صدارته في الدوري، وكان برشلونة قد تعادل سلبيا في المباراة الأخيرة أمام أتلتيك بلباو.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب كامب نو وتنقل قناة بي ان سبورت اتش دي 3 اللقاء بتعليق حفيظ دراجي.

توقيت مباراة برشلونة وبلد الوليد

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .9:45 مساءاً بتوقيت مصر .9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .10:45 مساءاً بتوقيت العراق .9:45 مساءاً بتوقيت السودان .10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .8:45 مساءاً بتوقيت تونس .8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .10:45 مساءاً بتوقيت قطر.7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .