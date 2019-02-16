اونلاين | بدأت الآن مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد يلا شوت yalla shoot اونلاين|ماتش برشلونة vs بلد الوليد الاسطورة livehd7

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برشلونة يتطلع إلى العودة إلى طرق الفوز عندما يرحبون بفالوليد إلى ملعب نو كامب هذا المساء.

وقد أقيمت البطولة في آخر مباراتين في الدوري الأسباني لكرة القدم ، على أرضه أمام فالنسيا ، وفي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي يوم الأحد الماضي ضد أتليتيك بيلباو.

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أضف التعادل 1-1 في مباراة الذهاب من كأس كوبا دي ري كلاسيكو بين هؤلاء ويجب عليك العودة إلى 30 يناير لتحقيق الفوز الأخير.

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برشلونة x بلد الوليد

لايليجا 2018-19

المكان: كامب نو

التاريخ: السبت ، 16 فبراير 2019

وقت الانطلاق: 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة و 10:45 بتوقيت الرياض

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أخبار فريق برشلونة

وسئل عما اذا كان المدافع صامويل اومتيتي سيعود قريبا بعد فترة استراحة طويلة بسبب مشكلة في الركبة قال ارنيستو فالفيردي يوم الجمعة "لدينا وقت للتقييم قبل ليون (يوم الثلاثاء) ونقرر.

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"لم يلعب الكثير ولدينا مباريات حاسمة في المقدمة ، لكنه مهم ويجب أن يلعب. سننتظر ونرى".

من المتوقع ألا يظهر جان كلير توديبو في يناير المقبل.

وقال فالفيردي "إنه يتدرب معنا." "لكننا لم نتمكن من لعبه في مباراة تنافسية أو مباراة ودية. لدي انطباع جيد عنه: إنه قوي ، يضرب الكرة بشكل جيد ، إنه شاب ... لكن يجب أن نراه في وضع تنافسي. "

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النتيجة التنبؤ: برشلونة 3-0 بلد الوليد

وبعد أن تخطى الفريق الزائر بثلاث نقاط فقط من منطقة الهبوط ، سيكون برشلونة واثقاً من إعادة اكتشاف لمسة الفوز التي حققها قبل اجتماعه في دوري أبطال أوروبا مع ليون الأسبوع المقبل.

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قناة تلفزيونية وتغطية مباشرة عبر الإنترنت

وقد حصلت إحدى عشر رياضة على الحقوق الحصرية لتغطية الدوري الأسباني في المملكة المتحدة هذا الموسم.

يمكن للمعجبين مشاهدة المباراة على الدستور مباشر من خلال تطبيقات الأندرويد للأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة بنظام Android.

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