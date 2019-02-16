انت الان تتابع تفاصيل خبر بثنائية في العربي.. "الكويت" يُحكم قبضته على القمة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 09:51 مساءً - ابتعد نادي الكويت بصدارة الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على نظيره "العربي" بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد "صباح السالم"، مساء السبت، في ختام منافسات الجولة الـ13 من المسابقة المحلية.

بهذا الانتصار رفع "الأبيض" رصيده إلى 30 نقطة في صدارة جدول ترتيب "دوري فيفا"، متقدماً على القادسية بأربع نقاط، في حين ظل "العربي" عند رصيده السابق بـ22 نقطة بالمركز الرابع.

وسجَّل هدفي "الكويت" حمزة الأحمر وفيصل زايد، في الدقيقتين الـ17 والـ60 من عُمر المباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز النصر على الشباب بالنتيجة ذاتها، ليرفع الفائز رصيده إلى 16 نقطة بالمركز السادس، في حين تجمد رصيد الخاسر عند سبع نقاط، وضعته بالمركز التاسع وقبل الأخير.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت لديه مباراة مؤجلة أمام كاظمة ضمن الجولة الـ12، بقرار من لجنة المسابقات في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بسبب مشاركة الأول في ملحق دوري أبطال آسيا.