لعبة "الكراسي الموسيقية" مستمرة بين السد والدحيل

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خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 09:51 مساءً - استمرت لعبة "الكراسي الموسيقية" بين ناديي السد والدحيل، اللذين يتنافسان بشدة على قمة ترتيب الدوري القطري لكرة القدم؛ بعد فوزهما في لقاءات الجولة الـ16 من المسابقات المحلية.

في المباراة الأولى، سحق نادي السد ضيفه الخور بستة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت، على استاد "جاسم بن حمد"، ليستعيد القمة بعد ساعتين وصيفاً.

فرض أكرم عفيف، الذي كان أحد أسباب فوز "العنابي" القطري بكأس الأمم الآسيوية في الإمارات، نفسه نجماً للقاء من دون منازع بتسجيله ثلاثة أهداف في الدقائق السابعة والعاشرة والـ64، كما أضاف حامد إسماعيل والبديل الكوري الجنوبي وو يونغ جونغ والجزائري بغداد بونجاح الأهداف المتبقية، في الدقائق الـ42 و55 و57.

في الجهة المقابلة، أحرز البرازيليان واغنر وتياغو بيريرا هدفي الخور في الدقيقتين الـ14 و90+2.

بهذه النتيجة وصل "زعيم" الكرة القطرية إلى 41 نقطة في قمة الترتيب، في حين تجمّد رصيد الخور عند تسع نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

وفي وقت سابق، استعاد نادي الدحيل بثوبه الجديد نغمة الفوز في الدوري القطري؛ بتغلّبه على ضيفه السيلية بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على استاد "عبد الله بن خليفة"، ضمن الجولة ذاتها.

ويدين بطل النسختين الأخيرتين في "دوري نجوم QNB" بالفضل بهذا الفوز إلى مهاجمه المغربي يوسف العربي، الذي سجّل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ70.

بهذه النتيجة وصل الدحيل إلى 39 نقطة في وصافة جدول الترتيب بعد ساعتين من صعوده إلى القمة، في حين تراجع السيلية إلى المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

ودفع المدرب البرتغالي روي فاريا الذي خلف التونسي نبيل معلول في مقاعد البدلاء، بالوافدين الجديدين؛ المغربي المهدي بن عطية و الياباني شويا ناكاجيما، اللذين خلفا التونسي يوسف المساكني المنتقل إلى بلجيكا على سبيل الإعارة، والكوري الجنوبي نام تاي هي الذي وقع للغريم التقليدي السد، اعتباراً من الموسم المقبل في ظل غيابه لأشهر عدة بسبب الإصابة.

واستؤنفت مباريات البطولة المحلية في قطر بعد توقف دام لأكثر من شهرين، شهد استعداد "العنابي" للبطولة الآسيوية، التي تُوّج بلقبها عن جدارة واستحقاق كاملين بـ7 انتصارات من المباراة الافتتاحية وحتى النهائية.

تجدر الإشارة إلى أن السد يُعد أكثر الفرق تتويجاً ببطولة الدوري القطري بإجمالي 13 لقباً، في حين يحمل الدحيل لقب النسختين الأخيرتين.