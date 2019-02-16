الأهلي يستمر بملاحقة براميدز بالفوز علي الانتاج

الخليج 365- : فاز اليوم نادى الأهلي المصرى بقيادة مارتن لاسارتى علي نظيره الانتاج الحربي بقيادة مختار مختار بهدف نظيف في اطار الجولة 22 من مسابقة المصرى الممتاز .

بدأ الشوط الأول بهجوم قوى من النادى الأهلي و استحواذ كامل علي اجواء اللقاء و اضاع العديد من الفرص السهلة ابرزها فرصه لحسين الضشحات انفرد بالمرمى و وضعها خارج الشباك و حاول نادى الانتاج علي استحياء لكن دون خطورة سوى كرة واحدة سددها ديوارا علي يسار الحارس شريف اكرامى لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف .

و بدأ الشوط الثانى بهجوم عنيف من النادى الأهلي و اضاع اكثر من 7 أهداف محققة لأجاى و رمضان صبحى و الشحات و السولية لكن لن يرضي السولية بالتعادل حيث استطاع أن يحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49 عن طريق تصويبة من خارج ال 18 سكنت الشباك .

و استمر الأهلي في الهجوم العنيف و اضاع حسين الشحات انفرادين و اضاع أجاى و رمضان صبحى ايضا انفرادين بتهاون شديد و تم طرد لاعب الانتاج محمود حمادة في الدقيقة 66 بسبب مشاجرة مع رمضان صبحى و حاول فريق الانتاج العودة للقاء لكن دون جدوى لتنتهى المباراة بفوز الأهلي هدف نظيف عن طريق عمرو السولية .

و بهذه النتيجة ارتفع رصيد المارد الأحمر الي 42 نقطة في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر بنفس عدد مبارايات الأهلي و بثلاث نقاط عن الوصيف براميدز الذي لعب ثلاث مبارايات الكثر من الاهلي بينما استمر نادى الانتاج في المركز السادس برصيد 31 نقطة.