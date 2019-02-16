انت الان تتابع الأهلي يتخطى عقبة الإنتاج الحربي بهدف السولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره الإنتاج الحربي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز، سجل هدف اللقاء عمرو السولية في الدقيقة 49 من زمن المباراة، ليقود فريقه إلى حصد 3 نقاط والوصول للنقطة 42 في المركز الثالث بينما تجمد رصيد الإنتاج عند 31 نقطة في المركز الخامس. اللقاء جاء متوسط المستوى في الشوط الأول، حيث سيطر الأهلي على الكرة لكن دون أي خطورة حقيقية على مرمى الإنتاج الحربي الذي اكتفى بالتأمين الدفاعي.

واعتمد الانتاج على انطلاقات محمد مسعد ودياوارا وأحمد رؤوف لكن تباعد الخطوط أدى إلى تراجع مستوى الفريق، وكانت أخطر فرصة الأهلي التي لاحت أمام حسين الشحات، لينفرد بالمرمى لكنه يسددها بعيدا وسط دهشة المتابعين للمباراة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. في الشوط الثاني ظهرت خطورة الأهلي مبكرًا بعد أن

واعتمد الانتاج على انطلاقات محمد مسعد ودياوارا وأحمد رؤوف لكن تباعد الخطوط أدى إلى تراجع مستوى الفريق، وكانت أخطر فرصة الأهلي التي لاحت أمام حسين الشحات، لينفرد بالمرمى لكنه يسددها بعيدا وسط دهشة المتابعين للمباراة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني ظهرت خطورة الأهلي مبكرًا بعد أن استغل عمرو السولية خطأ دفاع الإنتاج وسدد الكرة داخل شباك عامر عامر معلنًا عن الهدف الأول لفريقه واستمرت سيطرة أبناء القلعة الحمراء على اللقاء وتسابق النيجيري جونيور أجايي وحسين الشحات في ورمضان صبحي في إهدار الفرص أمام مرمى الإنتاج الحربي الذي استسلم تمامًا خاصة بعد طرد محمود حمادة بعد اعتدائه على رمضان صبحي في إحدى الكرات المشتركة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الداخلية يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز.