الان تتابع المريخ السوداني إلى مربع الكبار بعد الإطاحة بالمولودية الجزائري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم المريخ السوداني بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية، عقب التغلب على نادي مولودية الجزائر الجزائري بثلاثية نظيفة. مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على ملعب “5 يوليو” بالعاصمة الجزائرية في ذهاب دور الـ 8 قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي. أهداف المباراة جاءت عن طريق اللاعب محمد الرشيد في الدقيقة 25 من الشوط الأول، وسجل اللاعب محمد عبدالرحمن يوسف الهداف الثاني في الدقيقة 32، وعاد اللاعب للتسجيل مُجدداً في الدقيقة 68.

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