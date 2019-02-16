الامارات | كايو يبقي على حظوظ الوصل في كأس زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو يبقي على حظوظ الوصل في كأس زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبقى البرازيلي كايو كانيدو على حظوظ الوصل في التأهل إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بعدما أحرز هدفاً في الوقت القاتل، ليتعادل "الإمبراطور" مع الأهلي السعودي بهدفين لكل فريق، في ذهاب دور الثمانية، على استاد الوصل في زعبيل، ويصبح "الفهود" مطالب بتحقيق الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب في 25 الجاري على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حتى يتأهل "الأصفر" إلى نصف النهائي.

وقدم "الأصفر" مباراة متوسطة المستوى، بعدما بدأ اللقاء بقوة، وتقدم بهدف مبكر، ولكن الأهلي السعودي سيطر على مجريات اللعب، وكان حارس الوصل حميد عبدالله أفضل لاعب في الشوط الأول، بتصديه لأكثر من فرصة خطرة، بينما أحرز "الراقي" هدفين في الشوط الثاني، قبل أن يحرز كايو هدف التعادل.