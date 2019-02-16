شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في كأس زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الهلال السعودي فوزًا عريضًا على الاتحاد السكندري، بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على استاد جامعة الملك سعود ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 لكأس زايد. وأحرز أهداف الهلال كارلوس إدواردو في الدقيقة 14 وبافيتيمبي جوميس في الدقيقة 31 و41.

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