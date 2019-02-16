شكرا لقرائتكم الأهلي يواجه الداخلية بدون رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب رمضان صبحي لاعب الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام الداخلية بسبب الإيقاف. وحصل رمضان على الإنذار الثالث له خلال مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي ليصبح خارج مباراة الداخلية رسميا. ويواجه الأهلي نظيره الداخلية يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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