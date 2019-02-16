شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو : ثلاثية النجوم تمنح الإسماعيلي دفعة معنوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر كريم بامبو أحد نجوم فريق الاسماعيلى خلال مباراة اليوم أمام النجوم، عن سعادته البالغة بعد إحرازه هدفين والمساهمة فى حصد نقاط المباراة الثلاثة مع زملائة .
وقال بامبو، القادم سيكون أفضل على الجميع ، وأن الصعود ثلاثة مراكز بجدول ترتيب فرق الدورى اليوم سيمنحنا دفعة قوية فى المسابقة .
واضاف ، مهاجم الدراويش انه سيتم التركيز من الان على نقاط مباراة شباب قسطنطين الجزائرى للتقدم خطوة فى دورى الأبطال الأفريقى، مطالبا جماهير الدراويش باستمرار الدعم والمساندة، حتى يعود الدراويش لمكانته الطبيعية .
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