شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو : ثلاثية النجوم تمنح الإسماعيلي دفعة معنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر كريم بامبو أحد نجوم فريق الاسماعيلى خلال مباراة اليوم أمام النجوم، عن سعادته البالغة بعد إحرازه هدفين والمساهمة فى حصد نقاط المباراة الثلاثة مع زملائة .

وقال بامبو، القادم سيكون أفضل على الجميع ، وأن الصعود ثلاثة مراكز بجدول ترتيب فرق الدورى اليوم سيمنحنا دفعة قوية فى المسابقة .

واضاف ، مهاجم الدراويش انه سيتم التركيز من الان على نقاط مباراة شباب قسطنطين الجزائرى للتقدم خطوة فى دورى الأبطال الأفريقى، مطالبا جماهير الدراويش باستمرار الدعم والمساندة، حتى يعود الدراويش لمكانته الطبيعية .