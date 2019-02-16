شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تلاقى نور الطيب في نهائي بطولة الجمهورية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثامنة عالميا مفاجأة مدوية، عقب تغلبها على رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، في نصف نهائي بطولة الجمهورية والتي ينظمها الاتحاد المصري . وفازت نوران جوهر بثلاثة أشواط مقابل شوطين على الوليلي في مباراة ماراثونية امتدت ل 57 دقيقة، وجاءت نتائجها كالتالي: 4-11, 11-7, 11-5, 11-7, 11-8 . وضربت نوران جوهر موعدا مع نور الطيب لاعبة هليوبليس والمصنفة الرابعة عالميا في نهائي بطولة الجمهورية، بعد أن تأهلت الطيب عقب تغلبها على زينه مكاوي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 26 دقيقة، وجاءت نتائجها كالتالي: 11-5, 14-12, 11-5 .

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