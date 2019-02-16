شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة .. الأهلى يستحوذ ويتقدم على الإنتاج بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الأهلى يتقدم على الإنتاج الحربى بهدف عمرو السولية فى الدقيقة 49 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

بدأ الأهلى الشوط الثانى بهجوم ضاغط بغية إحراز هدف السبق ، وهو ما تحقق للاعبيه بعد أربع دقائق فقط من كرة لعمرو السولية الذى وضعها قوية فى مرمى الإنتاج الحربي ، بعدها دانت السيطرة للمارد الاحمر وأضاع لاعبوه وخاصة جونيور أجاى العديد من الفرص السهلة كان أخطرها فى الدقيقة 59 عندما مرر محمد هانى الظهير الأيمن للأهلى عرضية متقنة لاجاى أمام خط المرمى تباطأ فيها الأخير ليخرجها أحد لاعبى الإنتاج .

وفى الدقيقة 60 يجرى لاسارتى المدير الفنى للأهلى أولى تغييراته بنزول الأنجولى جيرالدو بدلا من حسين الشحات الغير موفق فى المباراة .

فى الدقيقة 65 يشهر محمد الحنفى الكارت الأحمر فى وجه محمود حمادة مدافع وسط الإنتاج بعد التشابك بالأيدى مع رمضان صبحى ، بينما حصل الأخير على الكارت الأصفر .

وفى الدقيقة 69 يجرى الإنتاج الحربى تغييره الثانى بخروج أحمد رؤوف ونزول غانم محمد ، يحاول بعدها لاعبو العجلات الحربية بناء بعض الهجمات لتهديد المرمى الأحمر دون جدوى ، فى المقابل هدأ لاعبو الأهلى وحاولوا تناقل الكرة لإمتصاص حماس المنافس .

وقد ضمت تشكيلة الأهلى كل من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجايي.

وجاءت تشكيلة الإنتاج الحربى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : عامر عامر

خط الدفاع : عبد الرحمن فاروق - وهاب أنان - محمود البدري - أحمد شديد قناوي.

خط الوسط : أحمد مجدي - محمود حمادة - محمود كابونجا - ديوارا

خط الهجوم : محمد مسعد - أحمد رؤوف.