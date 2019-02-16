شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الإنتاج بـ 10 لاعبين أمام الأهلى بعد طرد محمود حمادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشهر الحكم محمد الحنفى البطاقة الحمراء لمحمود حمادة لاعب الإنتاج الحربى، أمام الأهلى في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، كما أشهر الحكم البطاقة الصفراء لرمضان صبحى لاعب الأهلى، بعد كرة مشتركة بين اللاعبين.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى: شريف إكرامى، خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول ، خط الوسط: عمرو السوية - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي، خط الهجوم: جونيور أجايي.

وجاء تشكيل الإنتاج كالتالى:- حراسة المرمى: عامر عامر ، خط الدفاع: عبد الرحمن فاروق - وهاب أنان - محمود البدري - أحمد شديد قناوي، خط الوسط: أحمد مجدي - محمود حمادة - محمود كابونجا – ديوارا، خط الهجوم: محمد مسعد - أحمد رؤوف.