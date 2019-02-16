جماهير الهلال السعودي تُحيي ذكرى شهداء الأهلي أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أحيت جماهير الهلال السعودي، مساء اليوم السبت، ذكرى شهداء الأهلي، خلال مواجهة الفريق أمام الاتحاد السكندري، في ذهاب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال.

ومع حلول الدقيقة 74 من زمن المباراة، رفعت الجماهير كشافات هواتفهم المحمولة، في إشارة لتخليد ذكري رحيل عدد من جماهير الأهلي قبل 7 أعوام في ملعب بورسعيد.

ولا يزال الفريق السعودي متقدم بثلاثة أهداف دون رد، سجلهم كارلوس إدواردو في الدقيقة 14، وجوميز أحرز ثنائية في الدقائق 31 و41.

وتقام المواجهة على استاد جامعة الملك سعود "محيط الرعب" بالعاصمة السعودية، الرياض، على أن يعود الفريقان لخوض مواجهة العودة بالأسكندرية يوم 25 فبراير الجاري.