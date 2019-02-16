محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
يواصل فريق الهلال السعودي تقدمه على نظيره الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال.
ومرت 70 دقيقة من عمر اللقاء ولا يزال الفريق السعودي متقدم بثلاثة أهداف دون رد، سجلهم كارلوس إدواردو في الدقيقة 14، وجوميز أحرز ثنائية في الدقائق 31 و41.
ومن جانبه أجرى حلمي طولان، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تغييران، بدخول رزاق سيسيه بدلا من اللاعب عمار حمدي، واشراك خالد الغندور بدلا من اللاعب محمود شعبان.
وتقام المواجهة على استاد جامعة الملك سعود "محيط الرعب" بالعاصمة السعودية، الرياض، على أن يعود الفريقان لخوض مواجهة العودة بالأسكندرية يوم 25 فبراير الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرور 70 دقيقة.. الهلال متقدم بثلاثية.. والاتحاد يُجرى تغييران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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