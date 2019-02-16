مباشر الشوط الثاني.. الهلال 3 - 0 الاتحاد السكندري.. كأس زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فرق الهلال السعودي، فوزا عريضا على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال.

تشكيل الهلال: عبد الله المعيوف، محمد البريك، ألبرتو بوتيا، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، محمد كنو، ناصر الدوسري، كارلوس إدورادو، محمد الشلهوب، أندري كاريلو، بافيتيمبي جوميز.

تشكيل الاتحاد: الهاني سليمان، محمود شعبان، بازوكا، السيد سالم، محمود رزق، أحمد توفيق، نور السيد، مانجا، عمار حمدي، خالد قمر، توني سيلفا.

في الدقيقة 14 حول البرازيلي كارلوس عرضية قادمة من الجانب الأيمن لهدف اول في شباك الهاني سليمان.

وفي الدقيقة 31، مرر محمد الشلهوب كرة سحرية خلف مدافعي الاتحاد، لتصل إلى المهاجم جوميز ويحولها لهدف من لمسة واحدة في شباك الهاني سليمان، ويحتفل بعدها اللاعب على طريقته الخاصة.

وعاد جوميز ليسجل هدفه الثاني والثلاث لفريقه مع حلول الدقيقة 41، بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها بقدمه اليسرى في شباك الاتحاد السكندري معلنا عن ثالث الأهداف لأصحاب الأرض.

وبتلك النتيجة يحتاج فريق الاتحاد للفوز بأكثر من ثلاثة أهداف والحفاظ على شباكه نظيفه للتأهل لربع نهائي البطولة.

وأقيمت المواجهة على استاد جامعة الملك سعود "محيط الرعب" بالعاصمة السعودية، الرياض، على أن يعود الفريقان لخوض مواجهة العودة بالأسكندرية يوم 25 فبراير الجاري.