انت الان تتابع تفاصيل خبر "بن سلمان" يعرض 4.9 مليارات دولار لشراء مان يونايتد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 08:47 مساءً - أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يرغب بشدة في شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في محاولة يستهدف من خلالها حرف الأنظار عمّا يتعرض له من ضغوطات محلية وخارجية بسبب سياساتها "المتهورة"، وفق مراقبين.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، في خبر حصري لها السبت، أن "بن سلمان" يخطط لتقديم عرض مالي، تُقدر قيمته 3.8 مليار جنيه إسترليني (4.9 مليار دولار أمريكي)، من أجل الاستحواذ على أسهم النادي الإنجليزي العريق، قبل بداية الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن العديد من المصادر نفت تماماً فكرة موافقة عائلة غلايزر الأمريكية على بيع النادي، لكن العرض المقدم من الأمير السعودي لا يمكن رفضه ما قد يجعل ملاك النادي الإنجليزي يفكرون جدياً في الموضوع.

وأشارت إلى أن العائلة الأمريكية كانت قد اشترت مانشستر يونايتد بمبلغ 790 مليون جنيه إسترليني قبل 14 عاماً، وفي حال وافقت على المبلغ المقدم من الأمير السعودي فإنها ستحظى بمكاسب خرافية قد تصل إلى 2.2 مليار باوند.

وجرت في الفترة الماضية، مفاوضات بين تركي آل الشيخ الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة والحالي لهيئة الترفيه، مع مالكي نادي مانشستر يونايتد من أجل الاستحواذ على ملكية العملاق الإنجليزي.

ويطرح عزم محمد بن سلمان شراء أحد أكبر أندية العالم في هذا التوقيت تساؤلات مشروعة حول الهدف الحقيقي من وراء تلك الخطوة الغريبة؛ إذ لم تُبدِ السعودية -على خلاف قطر والإمارات- على مدار العقد المنصرم أي رغبة حقيقية في الدخول في عالم الاستثمار الرياضي وخاصة فيما يتعلق بامتلاك أندية عريقة في القارة الأوروبية.

وبحسب مراقبين فإن "بن سلمان" لربما يُمني النفس بحرف الأنظار عن "الفضائح" المتتالية التي هزت السعودية في الأشهر القليلة الماضية، على غرار قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتقطيعه في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، فضلاً عن القرارات الأخيرة للاتحاد الأوروبي والكونغرس الأمريكي بإدارج الرياض على قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووقف دعم واشنطن للتحالف السعودي-الإماراتي في اليمن.