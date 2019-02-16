شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بوروسيا يعلن غياب مدافع الفريق عن مواجهة نورنبرج والان مع التفاصيل
الخليج 365 - أعلن لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند، أن البولندي لوكاس بيشتشيك مدافع الفريق سيغيب عن مباراة فريقه أمام نورنبرج، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل في الدوري.
وذكر فافري، أن ألكاسير عاد للمران، لكنه اعترف بغموض موقف بقية اللاعبين بعيدًا عن بيشتشيك.
وأشار فافري أن بعض اللاعبين عادوا للتدريبات ولكن بيشتشيك لا توجد لديه فرصة للحاق بالمباراة.
وكان بيشتشيك قد أصيب في كعب القدم، الأربعاء الماضي خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام توتنهام (0-3) بدوري الأبطال، ويغيب أيضًا ماركو ريوس، قائد الفريق، والمدافع مانويل أكانجي، وباكو ألكاسير، وجوليان فيجيل.
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