مطالب بإيقاف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

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تحرير:محمد حسن صيام ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

أبدت جماهير فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، غضبها من قرار إيقاف لاعبها دوايت جايل، بسبب ادعائه السقوط في منطقة جزاء فريق نوتنجهام فورست ضمن مباريات دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (شامبيونشيب)، وانتقد أحد مشجعي فريق وست بروميتش ألبيون القرار الصادر بحق لاعب الفريق بأن اللاعب لم يكن يستحق العقوبة، مؤكدًا أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي يستحق هو الآخر الإيقاف بسبب سقوطه المتكرر داخل منطقة الجزاء، حيث قال عبر موقع تويتر: «جايل تم إيقافه لأنه يتعمد السقوط داخل منطقة الجزاء.. ماذا عن محمد صلاح كل أسبوع؟».

وتساءل مشجع وست بروميتش: لماذا لم يتم إيقاف محمد صلاح لفترة طويلة قائلًا: «إذا كان يجب إيقاف جايل بسبب ادعاء السقوط.. فمحمد صلاح يجب أن لا يلعب كرة القدم مرة أخرى». وطالبت جماهير وست بروميتش ألبيون الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفتح تحقيق حول السقوط المتكرر بدون داع لنجم ليفربول الدولي المصري