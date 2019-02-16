الان تتابع مفاجأة.. فيرغسون يعود لتدريب مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، السبت، أن مدربه السابق السير أليكس فيرغسون سيعود إلى مقعده في إستاد أولد ترافورد، خلال مباراة خيرية، احتفالاً بمرور 20 عاما على تتويج الفريق بالثلاثية.

وسيقود فيرغسون (77 عاماً) فريق أساطير يونايتد عند مواجهة بايرن ميونخ في أولد ترافورد في 26 مايو المقبل.

وخضع فيرغسون، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين وبالدوري الممتاز 13 مرة وبكأس إنجلترا 5 مرات مع يونايتد، لجراحة بعد إصابته بنزيف في المخ في مايو الماضي، لكنه تعافى، ويظهر بشكل منتظم في مدرجات أولد ترافورد لمشاهدة المباريات.

وقال فيرغسون لموقع مانشستر يونايتد الإلكتروني: “اتطلع حقاً لهذا اليوم الذي سيكون استثنائياً في أولد ترافورد.. ستكون فرصة رائعة للالتقاء بوجوه مألوفة، وكذلك لدعم مؤسسة مانشستر يونايتد الإنسانية”.

وسجل مدرب يونايتد المؤقت، أولي جونار سولشار، هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الفريق للفوز 2-1 على بايرن في نهائي دوري الأبطال 1999، ليكمل يونايتد الثلاثية بعد التتويج بالدوري الممتاز وبكأس إنجلترا.