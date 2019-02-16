شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل سلبيًا مع الإنتاج الحربي في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشوط الأول أمام الإنتاج الحربي بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي تقام حالياً على استاد بتروسبورت في الجولة الـ22 من منافسات الدوري العام.

بدأ الشوط الأول بهجوم مبكر من لاعبي الأهلي بحثًا عن هدف المبادرة حيث انطلق ناصر ماهر لاعب الأهلي وأرسل الكرة إلى حسين الشحات الذي عاد وأرسل «بينية» جديدة إلى ناصر ماهر ولكن دفاع الإنتاج نجح في إبعاد الكرة بعيدًا عن منطقة الخطورة.

وفي الدقيقة الرابعة يتسلم رمضان صبحي لاعب الأهلي الكرة ويسددها بقوة لتمر بجوار القائم الأيسر لمرمى الإنتاج الحربي قبل أن يبدأ لاعبو الإنتاج الحربي في الظهور، حيث ينطلق أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر لفريق الإنتاج ويرسل كرة عرضية ولكنها تخرج إلى ضربة مرمى للأهلي.

وينطلق ناصر ماهر في الدقيقة 9 ويرسل الكرة إلى رمضان صبحي المتواجد داخل منطقة الجزاء ويمرر الاخير كرة «عرضية أرضية» ولكن ينجح دفاع الإنتاج الحربي في إبعادها خارج منطقة الجزاء لتمر أول 15 دقيقة من أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وينشط لاعبو الإنتاج الحربي في الدقيقة 17 وينطلق المالي موسى دياوارا ويرسل الكرة إلى زميله أحمد رؤوف الذي يعيد الكرة مجددًا إلى زميله المالي الذي قام بالتسديد لترتطم بدفاعات الأهلي وتخرج إلى ضربة ركنية.

ويحصل وهاب أنان لاعب الإنتاج الحربي على الكارت الأصفر الأول في المباراة بعد تدخله القوي مع ناصر ماهر في الدقيقة 20 على حدود منطقة جزاء فريق الإنتاج يتصدى لها التونسي على معلول الظهير الأيسر للأهلي الذي يسددها قوية وينجح عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي في التعامل معها.

وفي الدقيقة 26 يرسل عبدالرحمن فاروق لاعب الإنتاج الحربي عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي يتصدى لها شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي.

وينحصر اللعب في منتصف الملعب بين الفريقين حيث ينشط محمد هاني لاعب الأهلي من الجبهة اليمني ويرسل عرضية جديدة ينجح فريق الإنتاج الحربي في إبعادها دون خطورة لتمر أول 30 دقيقة من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الدقيقة 32 يحصل محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي على الكارت الأصفر ويعقبه حصول محمود كابونجا لاعب الإنتاج الحربي على الكارت الأصفر نتيجة تدخله القوي مع ناصر ماهر لاعب الأهلي.

وكاد حسين الشحات يسجل هدفاً في الدقيقة 38 من رمضان صبحي بعدما انطلق من الجبهة اليسرى وسددها لكن الكرة جاءت خارج الشباك في واحدة من أخطر فرص الاهلي في الشوط الأول.

وتمر الدقائق الأخيرة من المباراة دون خطورة حيث تستمر محاولات الأهلي لتسجيل هدف المبادرة لكن دون جدوى ليُطلق محمد الحنفي حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.