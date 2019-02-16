شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الشناوي قبل بدء مباراة الأهلي والإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الشناوي، إلى إصابة أثناء أدائه عملية الإحماء قبل بدء مباراة الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وعلى الفور قام شريف إكرامي الحارس الاحتياطي بأداء الإحماء بدلًا من الشناوي الحارس الأساسي في تشكيل المباراة المعلن.

وكان تشكيل الأهلي قبل إصابة الشناوي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وهشام محمد وناصر ماهر.

خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من شريف إكرامي وحمدي فتحي وسعد سمير وأحمد الشيخ وجيرالدو وكريم نيدفيد وصلاح محسن.