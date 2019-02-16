الإنتاج الحربي يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول

خيم التعادل السلبى على لقاء الأهلى والإنتاج الحربى بعد انتهاء الشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى فى شوط متوسط المستوى من جانب الفريقين .

وقد ضمت تشكيلة الأهلى كل من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجايي.

وجاءت تشكيلة الإنتاج الحربى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : عامر عامر

خط الدفاع : عبد الرحمن فاروق – وهاب أنان – محمود البدري – أحمد شديد قناوي.

خط الوسط : أحمد مجدي – محمود حمادة – محمود كابونجا – ديوارا

خط الهجوم : محمد مسعد – أحمد رؤوف.

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