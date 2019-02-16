شكرا لقرائتكم فيديو.. أتلتيكو يلدغ رايو فاليكانو بهدف جريزمان فى الليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا على مضيفه رايو فاليكانو بهدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

سجل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان هدف فوز أتلتيكو مدريد بالمباراة فى الدقيقة 74 من زمن المباراة، من تسديدة تصطدم بمدافع رايو فاليكانو وتسكن الشباك.

ورفع جريزمان رصيده التهديفى فى الدوري الإسبانى إلى 130 هدفا، ليصبح الهداف التاريخى للروخى بلانكوس فى الليجا، متخطيا فرناندو توريس 129 هدفا.

بهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 47 نقطة فى المركز الثانى بشكل مؤقت، حتى خوض ريال مدريد الثالث برصيد 45 نقطة مباراته أمام جيرونا غدا الأحد، بينما يتصدر برشلونة برصيد 51 نقطة.