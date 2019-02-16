شكرا لقرائتكم سعد سمير يلبى رغبة مشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة .. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لبي سعد سمير مدافع الأهلى رغبة مشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي المقامة حاليا على ستاد بتروسبورت فى إطار مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام. وطلب المشجع من سعد سمير التوقيع على القميص الخاص به الأمر الذى وافق عليه اللاعب ولم يتردد لحظة فى تنفيذه.

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