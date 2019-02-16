شكرا لقرائتكم حجازي يتغلب على المحمدي فى التشامبيونشيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق وست بروميتش ألبيون الذى يلعب له أحمد حجازى فوزا ثمينا على مضيفه فريق أستون فيلا الذي يلعب له أحمد المحمدى بهدفين مقابل لاشئ، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة 33 من دورى الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

شارك الثنائي المصرى فى المباراة بالكامل وقدما مستوى جيد، خاصة أحمد حجازى الذى نجح فى قيادة خط دفاع وست بروميتش للخروج بشباك نظيفة.

سجل ثنائية فريق وست بروميتش فى المباراة روبسون كانو وجاى رودريجيز فى الدقيقتين 41 و 45 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة رفع وست بروميتش رصيده للنقطة 57 فى المركز الرابع، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة فى المركز العاشر بجدول ترتيب دورى الدرجة الأولى الإنجليزي، الذى يتصدره نوريتش سيتى برصيد 63 نقطة.