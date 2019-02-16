شكرا لقرائتكم بيبو يظهر فى مقصورة بتروسبورت لمساندة الأهلي ضد الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مواجهة فريقه للانتاج الحربي ، ضمن منافسات الجولة ٢٢ من بطولة الدوري العام ، من مقصورة ملعب بتروسبورت.
ويتواجد برفقة الخطيب خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلى وعدد من اعضاء مجلس الادارة في مقدمتهم خالد مرتجي وطارق قنديل.
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