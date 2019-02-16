شكرا لقرائتكم الأرجنتين تودع سالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودعت الأرجنتين لاعب كرة القدم الراحل إيميليانو سالا في جنازة استثنائية في مسقط رأسه في سانتا في اليوم السبت.

ووُضع جثمان سالا، الذي توفى في حادث تحطم طائرة الشهر الماضي عن عمر 28 عاما، في صالة للألعاب البدنية في بلدته لكي يودعه أصدقاؤه وعائلته.

وتحطمت طائرة بمحرك واحد كانت تنقل سالا من ناديه الفرنسي السابق نانت إلى فريقه الجديد كارديف سيتي في 21 يناير كانون الثاني في القنال الإنجليزي دون أن يلعب مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي اشتراه في صفقة قياسية له بلغت 15 مليون جنيه استرليني (19.34 مليون دولار).

وعُثر على حطام الطائرة في الثالث من فبراير شباط بعد عملية بحث تحت الماء بتمويل خاص وتم انتشال الجثة بعد ذلك بثلاثة أيام.

ووصل جثمان سالا إلى بوينس أيرس صباح أمس الجمعة قبل نقله إلى بروجرسو، التي تبعد 538 كيلومترا عن العاصمة، حيث نشأ اللاعب الراحل.

وتستضيف صالة أتليتيكو ئي سوسيال سان مارتن دي بروجرسو مباريات فرق الناشئين بالنادي حيث لعب سالا.

وقالت لوسيا توريس التي تعيش بالقرب من هذه المنطقة "كأنه أحد أفراد عائلتي. لا يمكنني فهم أو تقبل الأمر لأنه مؤلم. البلدة كانت في حالة سيئة منذ 21 يناير".

وشارك نيل وارنوك مدرب كارديف سيتي وكين تشو الرئيس التنفيذي للنادي ومحمد دالمان رئيس النادي في الجنازة بالإضافة إلى نيكولا بالوي زميل سالا السابق في نانت.

وقالت ميرتا تافاريل عمة سالا "أريد أي شخص مسؤول... أي شخص يقول لي ‭‭'‬‬هذا حدث‭‭'‬‬ لكن يبدو أن الأمر كان حادثا".