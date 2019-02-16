شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو اليوم السبت 16 / 2 / 2019 الدون يطارد ميسي على صراع الحذاء الذهبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، يوفنتوس للفوز أمس على فروسينونى 3-0 فى الجولة الـ 24 من الدورى الإيطالى، وذلك قبل المواجهة الهامة أمام أتلتيكو مدريد الإسبانيى يوم الأربعاء المقبل على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

كريستيانو رونالدو يطارد ميسي على الحذاء الذهبي



على الرغم من رحيل كريستيانو رونالدو عن الدورى الإسبانى، وانتهاء الصراع نسبيا بينه وبين الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة، إلا أن الدون البرتغالى يصر على مطاردة ميسى ولكن من نوع آخر.

رونالدو سجل هدف يوفنتوس الثالث فى لقاء الأمس، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 19 هدف يحتل بهم صدارة هدافى المسابقة بفارق 3 أهداف عن دوفان زاباتا مهاجم أتلانتا والمخضرم فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا.

وبات رونالدو فى المركز الثانى فى صراع الحذاء الذهبي هذا الموسم للدوريات الأوروبية، بفارق هدفين فقط عن ميسي الذى سجل 21 هدفا فى الدوري الإسبانى، قبل أن يخوض مواجهة برشلونة اليوم ضد بلد الوليد فى الجولة الـ 24 من المسابقة.

وتخطى رونالدو بعد هدف الأمس، النجم الشاب كيليان مبابى لاعب باريس سان جيرمان، والذى احرز 18 هدفا فى الدورى الفرنسى.

ديل ببيرو مندهش من قيام كريستيانو رونالدو بتسديد الركلات الحرة



أبدى أليساندرو ديل بييرو نجم يوفنتوس السابق تعجبه من إسناد مهمة تنفيذ الركلات الثابتة إلى كريستيانو رونالدو على الرغم من وجود لاعبين آخرين فى الفريق يمكنهم تسديدها بإتقان.

وقال ديل بييرو فى تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" عقب فوز يوفنتوس على فروسينونى أمس: "لا أعلم السبب فى تسديد رونالدو لكل الركلات الحرة القريبة من المرمى، هل هناك بند مكتوب فى عقد ينص على ذلك؟"

وأضاف ديل بييرو قائلا: "هناك لاعبين مميزين في تسديد الركلات الحرة أمثال ديبالا وبيانيتش، وعليهم التناوب فى التسديد، ولا تصبح تلك الكرات حكرًا على كريستيانو رونالدو."

وسجل رونالدو هدفا فى فوز يوفنتوس على فروسينوني أمس بنتيجة 3/0 وحافظ على صدارة هدافى الكالتشيو برصيد 19 هدف وحافظ الفريق على صدارة الدورى الإيطالى برصيد 66 نقطة ويوسع الفارق مع نابولى الوصيف إلى 14 نقطة كاملة.