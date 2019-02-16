شكرا لقرائتكم الإسماعيلى : أغلقنا ملف الدورى ونسعى لانتفاضة إفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد محسن أبوجريشة مدرب الإسماعيلى أن مباراة اليوم أمام النجوم تجربة قوية ومفيدة للفريق قبل الدخول فى المباريات الأفريقية من جديد .

كان الإسماعيلى قد حقق فوزا غاليا اليوم على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وهو ما رفع رصيده إلى 27 نقطة فى المركز الثامن بجدول الترتيب .

وأشار أبوجريشة أن الجهاز الفنى سيعمل على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين أمام النجوم وخاصة فى الشوط الثانى ، والتراجع الذى حدث فى الأداء بعد الهدف الثالث ، مؤكدا أن الفريق كان لديه ركلة جزاء تغاضى حكم المباراة أحمد حمدى عن احتسابها .

وأضاف مدرب الاسماعيلى إلى أن الجهاز الفنى اغلق تماما ملف الدورى وسيتم التركيز على المباراة الافريقية والتى ستكون نقطة فارقة فى مشوار الفريق بالبطولة .