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مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلى والانتاج الحربى فى الدورى المصرى

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جدة - عمرو شويل حرصاً من "الخليج 365" على تقديم خدمة متميزة للقراء، يقدم تغطية حية للمباراة المثيرة بين الأهلى والانتاج الحربى فى الجولة 22 بالدورى الممتاز (بث مباشر) وذلك لأهمية المباراة التي يتابعها الملايين من عشاق الفريقين في الوطن العربي.

 

 

 

عمرو السولية يتقدم بالهدف الأول فى المباراة للنادى الأهلى فى الدقيقة 49

 

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انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبية بين الفريقين

 

إنذار للاعب محمود كابونجا فى الدقيقة 34 لعرقلة ناصر ماهر فى منتصف ملعب الانتاج الحربى

 

إنذار فى الدقيقة 32 للاعب محمد هانى للاعتراض على قرارات الحكم محمد الحنفى

 

30 دقيقة سلبية بين الأهلى والانتاج الحربى بالدورى المصرى

 

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جماهير الأهلى تخلد شهداء الزمالك فى الدقيقة 22 من عمر المباراة

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إنذار فى الدقيقة 21 من عمر المباراة للاعب الانتاج بسبب عرقلة ناصر ماهر 

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شريف اكرامى بديل محمد الشناوى أمام الانتاج الحربى

يشارك الحارس الدولى شريف اكرامى حارس مرمى الأهلى البديل من أساسيًا فى المباراة التى ستجمع المارد الأحمر والانتاج الحربى فى الجولة 22 بالدورى الممتاز بدلا من محمد الشناوى الحارس الأساسي.

وشعر محمد الشناوى بالآم فى العضلة الضامة خلال عملية احماء الفريق.

وكشف الاعلامى أحمد شوبير عن اقتراب اكرامى من الوقوف اساسيًا فى المباراة المقررة خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الإنتاج الحربي بعد قليل، على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي 

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول 

خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجايي.

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أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الإنتاج الحربي كلا من :-

حراسة المرمى : عامر عامر 

خط الدفاع : عبد الرحمن فاروق - وهاب أنان - محمود البدري - أحمد شديد قناوي.

خط الوسط : أحمد مجدي - محمود حمادة - محمود كابونجا - ديوارا

خط الهجوم : محمد مسعد - أحمد رؤوف.

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