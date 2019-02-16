شكرا لقرائتكم ليفانتي يسحق مضيفه سلتا فيغو برباعية ثقيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سحق ليفانتي على مضيفه سلتا فيغو 4 - 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف ليفانتي خوسي لويس موراليس (هدفين) في الدقيقتين 20 و62، وخورخي أندوخار مورينو في الدقيقة ،40 وبورخا مايورال في الدقيقة 89، فيما سجل هدف سلتا فيغو الوحيد برايس مينديز في الدقيقة 88 من ركلة جزاء. واستكمل فريق سلتا فيغو المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 49 بعد طرد رياض بودبوز.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد سلتا فيغو عند 24 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الاهداف أمام جيرونا.