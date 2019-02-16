مونفيس يثأر من مدفيديف ويبلغ نهائي دورة روتردام

اسماء السيد - ثأر الفرنسي غايل مونفيس المصنف 33 عالميا من الروسي دانييل مدفيديف بفوزه عليه السبت 4-6 و6-3 و6-4 فبلغ المباراة النهائية لدورة روتردام الهولندية الدولية في كرة المضرب.

واحتاج مونفيس الى ساعتين و8 دقائق للثأر من الروسي الـ 16 عالميا الذي هزمه الأسبوع الماضي في نصف نهائي دورة صوفيا قبل أن يتوج بلقبها.

ويلتقي مونفيس في النهائي الأحد مع الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية بين الياباني كي نيشيكوري السابع في العالم والسويسري ستانيسلاس فافرينكا الـ 68.

وبلغ الفرنسي المباراة النهائية في روتردام للمرة الثانية بعد 2016 حيث خسر أمام السلوفاكي مارتن كليزان، وهو يملك فرصة اعتلاء منصة التتويج لاول مرة منذ أكثر من عام عندما فاز في دورة الدوحة مطلع كانون الثاني/يناير 2018.