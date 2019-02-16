شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإصابة تبعد الشناوى عن مواجهة الأهلى أمام الإنتاج وإكرامى أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي محمد الشناوي حارس مرمي الفريق من مواجهة الانتاج الحربي بعد شعوره بألام في العضلة الضامة. وقام طارق سليمان مدرب الحراس بتجهيز شريف اكرامي تمهيدآ للدفع به في التشكيلة الاساسية لتعويض استبعاد الشناوي. وسيلعب الأهلي مواجهة الانتاج بدون حارس علي دكة البدلاء بعد اصطحاب الجهاز للثنائي الشناوي واكرامي فقط فيما لم يتم استدعاء الحارس الثالث علي لطفي لمعسكر المباراة.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الإصابة تبعد الشناوى عن مواجهة الأهلى أمام الإنتاج وإكرامى أساسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.