شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يفوز على النصر بسباعية نظيفة وديا استعدادا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فاز فريق الداخلية على نظيره النصر القاهري بسباعية نظيفة، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الداخلية لمواجهة الأهلي في الجولة 22 ببطولة الدوري العام.
وأكد اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على فريق الكرة بنادي الداخلية في تصريحات خاصة، أن فريقه يترقب قرارات اتحاد الكرة في اجتماع الثلاثاء المقبل، والمتعلقة بشأن احتجاج الداخلية على حكم مباراة الجونة وكذلك إيقاف محمد السيد خليفة لاعب الفريق.
ويستعد الداخلية لمواجهة الأهلي الأربعاء المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولو 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في مباراة مثيرة حتى الثواني الأخيرة .
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