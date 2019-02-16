شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث بيراميدز: نحترم حكام مصر وقراراتنا تجنبهم ضغوط الشك فى مجاملتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عفيفى، المتحدث الرسمى لنادي بيراميدز،" إننا نحترم جميع الحكام المصريين ونسعى لتجنيبهم الضغوط التى تمارس عليهم بإشعارهم أن بيراميدز تتم مجاملته لمجرد أنه يتم الاستجابة لطلباته المنطقية، والتى تحفظ حقوق الجميع ولا تخل بتكافؤ الفرص".



الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز على فيس بوك

وبخصوص مباراة بيراميدز مع الجونة قال :"أرسلنا خطابا يوم 14 فبراير نطلب فيه حكاما أوروبيين، أسوة بما حدث فى مباراتنا مع سموحة، والتى أدارها الحكم الصربى نوراك سيموريتش وذلك لحماية جميع حكامنا المصريين والعرب من الضغوط".

وأجاب "عفيفى" حول طلب الجونة استقدام حكاما أجانب قائلاً، إنه من حق أى ناد يطلب ما يراه يحقق مصلحته، لكنه طلب لم يأت بأى جديد فقد طلبنا الطلب ذاته من اتحاد الكرة فى خطاب رسمى قبل أيام".

واستطرد:" الألعاب النفسية تمارس فى كل مكان فى العالم بين مسئولى الأندية لخلق مناخ يوحى بمجاملة ناد بعينه، وهو ما تمارسه أندية كثيرة مع نادى بيراميدز، إلا أننا لو جنبنا التصريحات ودققنا فى المواقف الرسمية سنجدها تؤكد يوم تلو الآخر أن نادى بيراميدز وإن كان قويا فى المطالبة بحقوقه إلا أنه لم يحصل في أى يوم على ما هو أكثر من حقه".

يذكر أن نادى بيراميدزطلب من اتحاد الكرة تعيين طاقم حكم أوروبى لمباراته المقبلة فى الدورى أمام الجونة، كما حدث من قبل فى مباراة سموحة الأخيرة بالدورى، كما تسلم اتحاد الكرة آيضا، خطابا من نادى الجونة يتضمن التحفظ على تعيين حكام عرب لإدارة مباراته أمام بيراميدز الثلاثاء المقبل، وطالب بتعين حكام أجانب.