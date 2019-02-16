شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحضر مواجهة الأهلي والإنتاج الحربي من مقصورة بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مواجهة فريقه للانتاج الحربي ، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري العام ، من مقصورة ملعب بتروسبورت.

ويتواجد برفقة الخطيب خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلى وعدد من اعضاء مجلس الادارة في مقدمتهم خالد مرتجي وطارق قنديل.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، فبعد أن خاض الأهلى 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات.