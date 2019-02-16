شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد الإنتاج.. أجيرى يتابع المباراة من المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع أجيرى مدرب المنتخب الوطنى مباراة الأهلى والإنتاج الحربى من المدرجات. ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، فبعد أن خاض الأهلى 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات.

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