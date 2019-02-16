شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جمهور الاتحاد السكندرى يُشعل مدرجات مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت جماهير الاتحاد السكندرى، مدرجات مواجهة الهلال السعودى، فى المباراة التى تجمع بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "جامعة الملك سعود"، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال".

ورددت جماهير الاتحاد السكندرى هتافات:"مدد مدد.. الاتحاد سيد البلد"، بجانب العديد من الهتافات لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الهلال السعودى فى المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويدخل الاتحاد السكندرى المواجهة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، السيد سالم.

خط الوسط: أحمد توفيق، نور السيد، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدى.

خط الهجوم: خالد قمر، تونى سيلفا.