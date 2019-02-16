شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثلاثية النجوم .. الإسماعيلي يستعد لبطل الجزائر الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى للاسماعيلى ، بقيادة البلجيكى يانفيسكى راحة للاعبى الفريق قبل بداية الاستعداد لمواجهة شباب قسطنطينة فى الجولة الثالثة من دورى مجموعات أبطال أفريقيا . وسوف يحصل اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة ، يعود بعدها الفريق للتدريبات الجماعية . وقد حقق الدراويش فوز غالى اليوم على النجوم بثلاثية مقابل هدفين ، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدورى العام .

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