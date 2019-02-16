فيديو.. إدواردو يتقدم للهلال أمام الاتحاد السكندرى بالهدف الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز كارلوس إدواردو لاعب الهلال السعودى، هدف التقدم لفريقه أمام الاتحاد السكندرى فى الدقيقة 14 من عمر المباراة التى تجمع بينهما حالياً، على ملعب "جامعة الملك سعود"، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال". ودخل الاتحاد السكندرى المواجهة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: الهانى سليمان. خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، السيد سالم. خط الوسط: أحمد توفيق، نور السيد، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدى. خط الهجوم: خالد قمر، تونى سيلفا.

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